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Annelerle çocukları yeşil sahada karşılaştı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:40
Annelerle çocukları yeşil sahada karşılaştı

MUĞLA (AA) - Muğla'da U11 Ligi C grubunda mücadele eden 48 Çağdaşspor'da futbol oynayan çocuklar, anneleriyle maç yaptı.

"Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği kapsamında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki sahada düzenlenen karşılaşmada anneler, çocuklarıyla futbol oynayarak hem Anneler Günü'nü kutladı hem de minik sporculara moral verdi.

Grubunda 24 puanla lider olan çocuklarının motivasyonlarına katkı sağlamak için top koşturan anneler, sahada gösterdikleri performansla izleyenlerin beğenisini topladı. Müsabakayı izleyen babalar da çocuklarına ve eşlerine taktik verdi.

48 Çağdaş Spor Kulüp Başkanı Oktay Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve çocukların müsabakasının keyifli geçtiğini söyledi.

Çocukların vazgeçilmezinin anneleri olduğunu ve onları futbol sahasında buluşturmak istediklerini ifade eden Uyar, "Annelerin de çocukların gelişimini görmeleri açısından önemliydi. Zaten bugün futbol oynayan tüm anneler, çocuklarının oynadığı tüm maçları takip ediyor." dedi.

Antrenör Oğuzhan Avcı da annelerin çok kıymetli olduğunu, çocukların mesafe gözetmeksizin her maçına en büyük desteği onların verdiğini vurguladı. Futbolcuların annelerinin yağmur, çamur dinlemeden her koşulda kendilerininin yanında yer aldığını dile getiren Avcı, "Karşılaşma çok keyifli ve kıyasıya geçti. Anneler çocukları ile futbol oynamayı çok istiyorlardı ama ilk defa kısmet oldu. Bu nedenle hepsi çok mutlu oldu. Anneler çocukları ile çok eğlenceli anlar yaşadı." diye konuştu.

- "İlk kez futbol oynadılar"

Takımda kaleci olan Rüzgar Uyar'ın annesi Mihriban Uyar, oğluyla aynı sahada futbol oynamanın keyfinin tarif edilemez olduğunu ifade etti. Evladının mutluluğu için ilk defa futbol oynadığını vurgulayan Uyar, şunları dile getirdi:

"Oğlum kalecilik yapıyor. Bugün özellikle oğlumla karşı karşıya futbol oynayıp ona gol atmak istedim. Gol attım ama biraz bana küstü. Biz çocuklarımızın bütün maçlarına anneler olarak katılıyoruz. Her zaman onların yanında olarak destek veriyoruz. Antrenörümüz, anneler gününde çocuklarımızla futbol oynamayı teklif etti. Biz de mutlu olarak kabul ettik. Maç boyunca çok büyük keyif aldık."

Rüzgar Uyar da futbol oynamayı çok sevdiğini ve ilk defa annesiyle maç yaptığını dile getirdi.

Etkinliğe ilk kez katılan Tülay Çoban, maçta gol attığını ve oğluyla birlikte çok değişik bir duygu yaşadıklarını kaydetti.

Kendilerine çocuklarıyla futbol oynama imkanı tanıyanlara teşekkür eden Çoban, "Daha önce hiç futbol oynamamıştım, ilk kez oynadım ve çok yorulduk. Çocuklarımızın bütün turnuvalarına destek vermek için gidiyoruz ama hiç futbol oynamak nasip olmamıştı." ifadesini kullandı.

Annesiyle futbol oynadığı için mutlu olduğunu belirten Yiğit Sıraç Çoban, "Annem gol atınca daha çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir etkinlik oldu. İnşallah devam eder. Annelerle top oynamak daha zevkli çünkü onları yendik." diye konuştu.

Maçın ardından çocuklar, ellerini öptükleri annelerine karanfil verdi.


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