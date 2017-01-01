Öğrenciler "15 Temmuz"u tuvale yansıttı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki ''Müzeler Haftası'' etkinliğinde, ortaokul öğrencilerince hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı "15 Temmuz" konulu resimler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı okullardaki öğrenciler, "Müzeler Haftası" dolayısıyla hazırladıkları resimleri, Yakutiye Kent Meydanı'ında sergiledi.

Serginin açılışında Erzurum Güzel Sanat Lisesi öğrencileri de mini konser verdi.

Öğrencilerin çoğunluğu FETÖ darbe girişiminde yaşananları ele alan "15 Temmuz" konulu resimleri, sergiyi gezen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar ve öğrenciler, söz konusu resimler ile öz çekim de yaptı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Orta Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Umut Candar, 15 Temmuz'u anlatan resim yaptığını belirterek, "Şehitlerimizin yanında olmak, onları anmak için arkadaşlarımız ile böyle bir etkinlik yapıp resimlerimizi sergiledik." dedi.

Aynı okulun öğrencilerinden Ömer Kılıç da 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları unutmadığını ifade ederek, o geceyi anlatan resimler yaptığını dile getirdi.

Sergi, akşam saatlerine kadar gezilebilecek.