Fındıkta hasar tespit çalışmaları sürüyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 9 Mayıs'ta yaşanan şiddetli fırtınanın fındık bahçelerine verdiği zararın tespiti için yürütülen çalışmanın, bazı bahçelerde hasarın yüzde 50'ye ulaştığını ortaya koyduğunu belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Mayıs'ta yaşanan ve hızı yer yer 100 kilometreyi geçen fırtınanın fındık bahçelerinde yarattığı hasarın tespiti için yapılan çalışmaların yaklaşık bir haftadır devam ettiğini bildirdi.

TARSİM tarafından görevlendirilen 200 eksperin Giresun başta olmak üzere tüm bölgede çalışma yürüttüğünü ifade eden Karan, yaklaşık 20 bin parselde hasar ihbarı yapıldığını belirtti.

Bazı bahçelerde yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit edildiğini bildiren Karan, şunları kaydetti:

"Bu da TARSİM'in önemini ortaya koymaktadır. Devlet destekli tarım sigortası artık olası doğal afetlere karşı vazgeçilmez bir güvence haline gelmiştir. Ürününü güvence altına alan üreticilerimiz bu doğal afeti zararsız atlatırken, ürününü sigortalatmayan üreticilerimiz ne yazık ki mağdur olmuştur. TARSİM yapılan tüm ihbarları tek tek incelemektedir. Sigorta kapsamında bulunan ve hasar gören bütün parsellerde hasar tespiti yapılacaktır. Üreticilerimiz bu konuda rahat olsun, hasar tespiti yapılmayan bahçe kalmayacaktır."



