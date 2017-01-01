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Bolu'daki trafik kazası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:16

BOLU (AA) - Bolu'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Önceki gün D-100 karayolunun Yumrukaya mevkisinde, Hüseyin Hıracıoğlu idaresindeki otomobile Seyhan Ersoy'un (62) kullandığı kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 2 günlük yaşam mücadelesinde yenik düştü.

Hıracıoğlu, tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Olay

Önceki gün, D-100 karayolunun Yumrukaya mevkisinde Hüseyin Hıracıoğlu idaresindeki 34 JT 7384 plakalı otomobil ile Seyhan Ersoy'un (62) kullandığı 14 EJ 846 plakalı kamyonet çarpışmış, kazada kamyonet sürücüsü Seyhan Ersoy, olay yerinde hayatını kaybederken, Hıracıoğlu ile otomobilde bulunan Nida Yaman yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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