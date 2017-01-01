"En kalabalık balık figürü" rekor denemesi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde 2 bin 791 öğrenci, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için "En kalabalık balık figürü" oluşturdu.

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, Milas Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

İlçedeki liselerde öğrenim gören gençler, kendilerine verilen barkod numaralarını okutarak alana girdi. Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle 2 bin 791 öğrenci, 5 dakika boyunca hareketsiz durarak "çipura" balığı figürü oluşturdu.

Kural, "Dünyanın en kalabalık balık figürü" rekor denemesinin başarıya ulaştığını, rekorun Guinness genel merkezince onaylanmasının ardından tescillenmiş olacağını kaydetti.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da yaptığı konuşmada, Milas'ın marka değerinin oluşturulması ve tanıtımı için düzenlenen etkinlikte rekor denemesinin başarıyla sonuçlandığını, bundan mutlu olduğunu dile getirdi.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde bir haftadır Milas'ın tanıtımı için çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Arslan, "Bugün de final niteliğindeki Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek en büyük balık figürünü insanlardan oluşturma gösterimiz oldu. Kazasız ve sorunsuz bir şekilde rekor denememizi gerçekleştirdik. Burada Guinness temsilcilerimiz bunu tescillediler ancak nihai kararın İngiltere'de belgelenmiş olarak bize bildirilmesi geriye kalıyor." diye konuştu.