Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 26 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|26,00
|26,00
|Karaciğer
|HTS
|27,16
|27,16
|Dil
|HTS
|29,00
|29,00
|Yürek
|HTS
|12,00
|12,00
|Böbrek
|HTS
|7,00
|7,00
|Billur
|HTS
|2,50
|2,50
|Pöç
|HTS
|14,00
|14,00
|Beyin
|HTS
|6,00
|6,00
|Buğday
|HMS
|0,95
|0,99
|Arpa
|HMS
|0,86
|0,90
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili