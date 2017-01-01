MUĞLA (AA) - Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen 18. Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları'na İnlice-Göcek etabıyla devam edildi.
Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyonun ikinci gününde Göcek İnlice Plajı'ndan start alan yelkenciler, Göcek Koyu İzkayası üzerindeki şamandıraları dolaşarak yarışı tamamladı. Yarışlara yurt içinin yanı sıra Almanya, İngiltere, Avustralya, Rusya, Ukrayna, İspanya, Portekiz ve Şili'den toplam 38 tekneyle 350 sporcu katıldı.
D-Marin Göcek Genel Müdürü Onur Ugan, yarışmaların sezon öncesinde turizm sektörüne hareket getirdiğini söyledi. Ugan, "38 teknede 350 yarışmacıyı ağırlıyoruz. Aileler ve yelkenseverlerle etkinliğe katılanların sayısı iki katına ulaşıyor. Bu yarışlar Türkiye ve Göcek'in tanıtımı için önemli." dedi.
Yarışlar 19 Mayıs'ta sona erecek.