Bodrum'da yaşlı kadının Atatürk sevgisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediye Meydanı'nda asılı dev Atatürk posterini öptüğü anların görüntüsü sosyal medyada ilgi gören 75 yaşındaki Cevriye Kartal, "Gençler onun kıymetini bilsin. Onsuz olmaz." dedi.

Ankara'dan 2 yıl önce Bodrum'a gelerek internet kafe işleten oğlu Kazım Kartal'ın yanında yaşamaya başlayan 4 çocuk, 4 torun sahibi Cevriye Kartal, dev posterdeki Atatürk'ün elini öpmesi görüntüsüyle sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bodrum Belediye Meydanı'nı oğluyla ziyaret eden Kartal, posterdeki Atatürk'ün elini bir kez daha öptü. Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntüler çekilmeden önce Büyük Önder için dua ettiğini anlattı.

Kartal, Anıtkabir'de de daha önce Atatürk için dua ettiğini belirterek, "Biz onun evlatlarıyız. Şimdi arada sırada gelip dua edip, elini öpüyorum. Bayrağımızı öpüyorum. Atatürk olmasa ne yapardık biz? Atatürk'üme dil uzatanın dilini keserim. Her şeyimiz ona bağlı. Buralarda gezmemiz ona bağlı. Elini de öperim, ayağını da öperim." diye konuştu.

Okuma yazma bilmediğini ifade eden Kartal, Atatürk sevgisinin hep içinde olduğunu dile getirdi. Vatandaşların kendisine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kartal, "Gençler onun kıymetini bilsin. Onsuz olmaz." sözlerine yer verdi.

Kartal, yaşadığı evin bulunduğu caddeye de Atatürk posteri asılmasını istedi.



