Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, yerel bir sanatçının da aralarında yer aldığı 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez 2. Çevre yolunda seyreden ve "Kahtalı Hamido" olarak bilinen yerel sanatçı Hamit Çelik idaresindeki 59 EA 469 plakalı otomobil ile İbrahim Dürüst'ün kullandığı 03 LV 168 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile midibüsteki İsmail Taktı yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.