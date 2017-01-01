Vakıf Katılım Bankası Afyonkarahisar Şubesi açıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, "Hükümetin orta vadeli planına paralel çalışmak istiyoruz. Orta vadeli planda desteklenen sektörler var. Bizim de ana hedefimiz bu sektörleri destekleyerek Hükümetin orta vadeli planına destek olmak." dedi.

Vakıf Katılım Bankasının Afyonkarahisar Şubesi açıldı.

Göktaş, açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıf Katılım'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün faizsiz katılım bankası olduğunu anımsattı.

Sermayesinin yüzde 100'ü vakıflara ait bir kamu bankası olduklarını belirten Göktaş, "Her ilde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da öncelikli hedefimiz, bu ilde topladığımız kaynakları yine bu ilin esnafına, sanayicisine kullandırmak olacak. Bunun dışında da yurt dışından ya da şehir dışından getirdiğimiz kaynakları da yine imkanlar dahilinde Afyonkarahisar'da kullandırmak isteriz." dedi.

Vakıf Katılımın en önemli amaçlarından birinin, gelirinin önemli bir kısmıyla Vakıf eserlerini ihya etmek olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da da vakıf eserleri mevcut. İnşallah Afyonkarahisar'daki vakıf eserlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte ihya etme konusunda desteklerimiz olacak. Bugün 43. şubenin açılışı için buradayız. Hem çalışanlar açısından hem müşteriler açısından çok ciddi bir teveccühle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Hükümetin orta vadeli planına paralel çalışmak istiyoruz. Orta vadeli planda biliyorsunuz desteklenen sektörler var. Nedir onlar; sağlık, enerji, ithal sanayi, imalat gibi... Bizim de ana hedefimiz bu sektörleri destekleyerek Hükümetin orta vadeli planına destek olmak."

- "Kat edeceğimiz çok ciddi mesafeler var"

Göktaş, Türkiye'de katılım bankacılığının potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeden bahsediyoruz ama şu an için katılım bankacılığının pazar payı yüzde 5. Bu da kat edeceğimiz çok ciddi mesafeler olduğunu gösteriyor. Dünya örneklerine baktığımız zaman Türkiye yüzde 5'lik pazar payıyla ilk onda. Çok daha yukarılara çıkması lazım. Yüzde 20-25 pazar payı olan Müslüman ülkeler var. Neden Türkiye'de de bu oranlar yakalanmasın. Biz bu potansiyelin olduğunu düşünüyoruz."

Açılışa, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve davetliler katıldı.