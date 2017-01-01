Belediye, 21 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi

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MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 6 ay içerisinde 21 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal, sportif ve insan odaklı projelerini de sürdürüyor.

Belediye, kurduğu Mardinmasa ile 21 sosyal sorumluluk projesini hızla devam ettiriyor. Projeler kapsamında, ihtiyaç sahibi ve zor durumda olanların sorunlarının çözümü için çalışılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentin her yönüyle değişimi hak ettiğini belirtti.

"Kentte dertli bir kapı kalmaması için mücadele ediyoruz." diyen Yaman, belediyeye bağlı tüm ekiplerin kentin ve vatandaşların hak ettiği bir şehri inşa etmek adına fedakar bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Kısa sürede hedeflenen Mardin'in ortaya çıkacağını aktaran Yaman, sosyal sorumluluk projeleri konusunda her yaştan her kesime kadar geniş bir yelpazede çalıştıklarını, bu nedenle 6 ay içinde 21 sosyal sorumluluk projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Sosyal sorumluluk alanında kapsamlı çalıştıklarını aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Mardinmasa eliyle yürüttüğümüz çalışmalarda vatandaşlarımızın mutlu olmasını hedefliyoruz. Bizler yeni doğan bebeklerimizin ailelerine, askere giden gençlerimize 'merhaba' diyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımıza 'yanı başınızdayız' diyoruz. İlimizde sosyal sorumluluk konusunda kapsamlı çalışıyoruz."