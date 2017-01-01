Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki dava

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan İlçesi Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakaret ve iftira" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Mahkeme Başkanı Eray Doğan'a yönelik sözleri üzerine "hakaret ve iftira" suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulunulan Sözlü ile müştekiler katılmadı.

Duruşmada söz verilen Sözlü'nün avukatları, iddia edilen konuşmanın içeriğinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve tarafsız 3 kişiden oluşacak bilirkişi heyetinden rapor aldırılmasını talep etti.

Başsavcı Yeldan'ın avukatı ise sanığın hakaret ve iftira suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Verilecek cezada pişmanlık göstermediği için indirim uygulanmaması isteğini dile getiren avukat, "Hükmün ertelenmemesini ve seçenek yaptırımına çevrilmemesini talep ediyoruz. Sanığın benzer suçlardan da sabıkası bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanık Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün avukatlarının bilirkişi talebini ret ederek duruşmayı erteledi.

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, parke taşı işiyle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 4 sanığın 5'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Sözlü hakkında 21 Şubat'taki karar duruşmasının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kişilik hakları, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.