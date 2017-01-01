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GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi (KEP II) kapsamında, 5 bin 22 kız öğrencinin okula devamının sağlandığını bildirdi.

Gülay, bir otelde düzenlenen toplantıda, projeyi Güneydoğu Anadolu'daki 15 ilde yürüttüklerini, destek sağlayabilecek tüm paydaşlara, öğretmenlere eğitimler verdiklerini ve 3 kamu spotu hazırladıklarını söyledi.

Yürütülen bu çalışmalarla kızların, kadınların kendilerinden daha iyi yerlerde olması ve daha iyi işler yaptığını kamuoyuna anlatmak istediklerini belirten Osman Nuri Gülay, okullara bağlı 13 yurdu yenilediklerini ve donattıklarını kaydetti.

Veli bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini, okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Gülay, şöyle devam etti:

"24 bin 813 aileye ulaştık. 12 bin 977 kız öğrencimizle, öğretmenlerimiz birebir görüşmeler yaptı ve sonucunda 5 bin 22 kız öğrencimizin okula devamı sağlandı. Bunları evlatlarımız için yaptık. Biliyoruz ki her şey eğitimle başlar. Nesillerimizi yetiştirecek kız çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önem arz ediyor. Kız çocuklarımızın eğitimli olması demek, eğitimli bir Türkiye demektir, eğitimli bir nesil demektir. Biz iyi eğitimi en iyi şekilde verebilmenin yollarını arıyoruz. Bugünümüzü kurtarmanın değil, yarınlarımızı inşa etmenin derdindeyiz. Bir kız çocuğunu eğitmek, toplumu ve gelecek nesilleri eğitmektir."

- Toplumun teminatı kız çocuklar

Kız çocuklarının toplumun teminatı, güvencesi olduğunu dile getiren Osman Nuri Gülay, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere seferberlik başlattıklarını ifade etti.

Özellikle kız çocuklarının eğitimine her düzeyde devam oranlarının artırılmasıyla, okul terk oranlarının düşürülmesini de hedeflediklerini vurgulayan Gülay, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ortaöğretime devam eden 4 milyon 296 bin 261 öğrencinin 2 milyon 102 bin 986'sını kızların oluşturduğuna işaret etti.

Kız çocuklarının okula erişimi için ortaöğretimde taşıma sistemini çıkardıklarını dile getiren Osman Nuri Gülay, "Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde devlet parasını vererek çocuğu evinden alıp okula getirecek, karnını doyuracak, kitabını, defterini her şeyini ücretsiz verecek, alacak evine götürecek... Bu devletin kız çocuklarının okumasına verdiği önemdir." ifadesini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı da 2012-2013 döneminde ortaöğretimde okullaşma oranının yaklaşık yüzde 70'ler civarındayken, bu rakamın 2016-2017'de yüzde 83'lere çıktığına değindi.

Balcı, bunun yeterli olmadığını dile getirerek, çocukların fiziksel olarak okulda bulunması, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığında görevli Onur Açıkgöz ise 26 ay devam eden projeyle 5 bini aşkın kız çocuğunun okula döndüğünü aktardı.

MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de 2015 yılında başladıkları projenin birebir insana dokunan bir proje olmasından dolayı önemli olduğunu kaydetti.