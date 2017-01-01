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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda, "Sanat ve Gençlik" söyleşisi düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği tarafından Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide, tiyatro ve tiyatro sanatına bakış açısı konuşuldu

Tiyatrocu Osman Doğan ve Ayşe Şahinboy Doğan'ın konuk olduğu söyleşiye, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Tiyatronun kendilerine çok şey kattığını aktaran Osman Doğan, "Tiyatro sayesinde birçok yeri gezdim, birçok kişiyle tanıştım. İnsanların sizi alkışlaması, size övgü dolu gözlerle bakması çok güzel. Gençler bu işe başlamadan önce korkmadan, yılmadan çalışırlarsa daha başarılı olabilirler. Tiyatrocuların, sanatçıların çok daha marjinal hayatlar yaşadığına dair bir kanı var ama biz bunun değişeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda tiyatronun tüm salonlarda yaygınlaştığını ifade eden Osman Doğan, çocukların mutlaka drama ya da oyunculuk eğitimi almaları gerektiğini sözlerine ekledi.



Ayşe Şahinboy Doğan da başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin tiyatroya biraz daha destek vermesi gerekir, bu konuda özel tiyatrolar da var ama son zamanlarda zaten gelişen ve büyüyen tiyatro sektörü var. Bu işin daha da gelişerek büyümesi, bizler için de izleyen için de çok önemlidir. Yeteneklerinizin farkında olun. Eğer içinizde tiyatro sevgisi var ise mutlaka eğitimlerini alın, kendinizi geliştirin. Gençleri ekran başından kaldırarak sahneye getirecek projeleri sanatçıların oluşturması gerekiyor. Eğer gençler, çocuklar tiyatroya ilgi duymuyor ise bunun müsebbibi biz sanatçılardır."

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.