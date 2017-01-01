FETÖ, namaz kılanı da kılmayanı da fişlemiş

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, 2 eski polis ve bir öğretmen 6 yıl 3 ay, 2 öğretmen ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar eski öğretmenler Ö.B, G.A, S.M, eski polisler H.B. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık S.M, savunmasında, telefonuna ByLock'u Kerem isimli kişinin tavsiyesiyle kurduğunu, program üzerinden ayet ve hadisler, Fetullah Gülen'e ait kitaplardan alıntılar ile kitap özetleri gönderildiğini ileri sürdü.

Oturmalara davet edildiğini ancak katılmadığını belirten S.M, Çankırı, Ankara ve Konya'da FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumlarında görev yaptığını belirtti.

Tanık Y.İ. ise 2012'de komiserlerin sohbet grubuna katıldığını, daha sonra kendisinin de "sohbetçi" olduğunu söyledi.

Sohbet imamlarına kendi aralarında "sohbetçi" dediklerini dile getiren Y.İ, şunları kaydetti:

"Bu örgütün iç yüzünü anlatmaya karar verince avukatımla görüştüm. O da tanıdığım kişilerle de konuşup ikna etmemi söyledi. S.M'nin evine gittim ama itiraf konusunda ikna edemedim. Bunun üzerine kendim gidip her şeyi anlattım. S.M. de sohbetçiydi. Benim ki '2008'ler grubuydu.' Sohbetçiler bir araya gelir istişare yaparlardı. Oturmalara kimler katılıyor kimler katılmıyor, kimler namaz kılıyor kimler kılmıyor, kimler oruç tutuyor kimler tutmuyor, kimler himmet veriyor kimler vermiyor bunlar konuşulur ve bilgisayara kaydedilirdi. S.M. ile de bu tür toplantılarda bir arada bulunduk. Herkes verilerini burada açıklardı."

Sanık G.A. da savunmasında, İzmirli olduğu için Kayseri'de kimseyi tanımadığını, bu nedenle kentte toplantılar düzenlemesi ve himmet toplamasının söz konusu olmadığını iddia etti.

- "Maaş ya da ek ders ücretleri ödendiği hafta himmet isterdi"

Tanık olarak dinlenen A.T. ise sanıkla 2012-2013 yıllarında tanıştıklarını bildirdi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu anlatan A.T, "Sohbet toplantısına getirdiler. Bizimle ilgileneceğini söylediler. Daha sonra grup sorumlumuz oldu. Toplantıları organize ederdi. Bu toplantılarda Fetullah Gülen'e ait kitaplar okunurdu, vaaz videoları izlenirdi. Bağış da toplarlardı ama öğretmen olduğumuz ve birçoğumuzu ev kredisi borcu olduğu için küçük meblağlar verirdik. G.A, maaş haftasında ya da ek ders ücretleri ödendiği hafta himmet isterdi. Biz de gönlümüzden ne koparsa verirdik." ifadelerini kullandı.



A.T, sanığın kendisine seçimlerde AK Parti'den sonraki ikinci partiye oy vermesini söylediğini, ByLock programını da telefonuna M.U'nun kurduğunu savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan G.A. ve S.M'ye 9'ar yıl, Ö.B, H.B. ve S.Ç'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.