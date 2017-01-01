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"Kara duvaklı gelinler" ödüllendirildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:04
"Kara duvaklı gelinler" ödüllendirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 4 kız öğrenci, eğitim çağında evlendirilen akranlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla tasarladıkları ve "kafes içinde kara duvaklı gelinler" ile simgeleştirilen "Çocukluğuma Dokunma" projesi ile "Yılın Gençlik Ödülü" aldı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ayhan Şahenk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, projeleriyle Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından Türkiye genelinde 368 lise arasında düzenlenen yarışmanın finalinde ilgi odağı oldu.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha sık görülen, çocuk yaşta evlendirilen kızların problemi hakkında farkındalık oluşturma hedefiyle yarışmaya katılan öğrenciler, "kafes içinde kara duvaklı gelinler" ile simgelenen anahtarlıklar hazırlayarak, çalışmalarını okul okul gezip akranlarına anlattı. Öğrenciler Türkiye finalinde ise mini bir tiyatro gösterisi yaptı.

Projede görev alan 11. sınıf öğrencilerinden Meryem Aslan, demir kafeste beyaz gelinlik ve kara duvağıyla sahneye çıkarak katılımcıların dikkatini çekti.

Aralarında ciddi sponsor desteği bulunan okulların da yer aldığı yarışmada, proje, "Yılın Gençlik Ödülü"ne layık görüldü.

- "Birincilik güç verdi"

Projenin fikir sahibi 11. sınıf öğrencisi Funda Gülle, akranlarının sorunlarını anlatma imkanı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Küçük yaşta evlenmek zorunda kalan arkadaşlarının sesini Türkiye'ye duyurduklarını belirten Gülle, "Çok önemli bir işi başardığımızı düşünüyorum. Bizlere destek olan tüm eğitim gönüllülerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Okul Müdürü Ayşe Dicle Özmen de yarışma finalinde projenin ciddi bir etki uyandırdığına işaret etti.

Özmen, "Siyah kuşak, kara duvakla kızımız sahneye çıktığı anda salondaki dikkati görünce birinci olacağımızı anladık. O kadar çok özel kolej, büyük holding okullarının yarıştığı finalde dar bütçeli okulumuzla birinci olmak bize güç verdi. Bundan sonra da benzer farkındalık projelerimizle yarışmalara katılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sıkıntı güzel anlatıldı"

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje ile kent genelinde oluşturdukları farkındalığı Türkiye geneline de yayma imkanı bulduklarını anlatan Turan, "Türkiye'nin en genç ilinin gençlik ödülünü alması son derece anlamlıdır. Şu anda bizim için çocuklarımız çok önemli bir başarı kazandı. Hem akranlarının hem de bölgenin sıkıntısını, olabilecek en güzel şekilde ortaya koyma yöntemi geliştirdiler. Kamuoyunun da beğenisiyle proje hak ettiği değeri buldu. Benzer projelerin diğer okullarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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