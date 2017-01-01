Samsun'da "bozuk gıda" operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 8,5 ton beyaz et ele geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Belediye Başkanlığına gelen bir ihbarı değerlendiren veteriner hizmetleri ve zabıta ekipleri, bir depoya baskın düzenledi.

Depodaki beyaz etlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirleyen ekipler, durumu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, depoda bulunan 8,5 ton beyaz ete el koyarak 3 kamyona yükledi. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilen etlerin sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Türkiye'de son zamanlarda yakalanan en yüksek son kullanma tarihi geçmiş bozuk etin ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınla ortaya çıkarıldığını belirtti.

Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdıklarına işaret eden Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyesi olarak kendi bölgemizde vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Kimseyi halkımızın sağlığı ile oynatmayacağız." ifadesini kullandı.