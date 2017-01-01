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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası İşbirliği Teşkilatı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Savaş Mağduru Engelliler, Uluslararası 1. Arama Konferansı başladı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen program, uluslararası kuruluşlar, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirildi.

Engelliler adına farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen programa, Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kanada, İngiltere ve Suriye'den sivil toplum kuruluşları katılıyor.

Programda, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, sivillerin üzerine bombalar yağdırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle Suriye'de ve Irak'ta yaşanan olaylardan sonra İslam coğrafyasında bu olaylara gerçek manasıyla canı gönülden sahip çıkan, mazlumların hamisi olan, saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'miz var. Türkiye artık prefabrik şehirlerle çok güzel, modern yaşam alanlarıyla bu insanlara gücü nispetinde yardımcı olmakta. Bu aziz millet, bu kahraman şehrin asil insanları da bu mazlumları bağırlarına bastılar. Çocuklarının mamalarını paylaştılar, elindeki ekmeğini paylaştılar ve şehrimizde 100 bin muhacir kardeşimizi de misafir etmekteyiz. Bunun yaklaşık 20 bin civarı çadır kentte diğerleri de vatandaşlarımızla beraber şehir merkezinde yaşıyor."

Destekli Yaşam Strateji, Araştırma Uygulama Merkezi Başkanı Aylin Çiftçi ise Türkiye'nin dört tarafının savaş yaşayan ülkelerle dolu olduğunu ve kendisinin de benzeri sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Savaş nedeniyle birçok kişinin muhacir durumuna düştüğünü aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 65 milyon 300 bin kişi savaş nedeniyle ülkelerinden başka ülkelere göç etmektedir. Genelde savaşlar uluslararası düzeyde ekonomik yönleriyle siyasi yönleriyle ele alınıyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla alakalı yurt dışında. Dünyanın gündemi ama bu gündemler hep ekonomik, siyasi yönden konuşuluyor. Savaşın yarattığı ve ömür boyu insanları etkileyen bu engellilik durumu aslında çok ele alınan bir konu değil. Ama bunu aramızda çok yoğun bir şekilde yaşayan katılımcılar var."

Desteklerinden dolayı AA'ya teşekkür eden Çiftçi ''İlk zirve programını gerçekleştirirken de bu günde, salonun girişinde yer alan fotoğraf sergimiz AA'nın bizlere verdiği desteklerle sağlandı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz çünkü savaşı bize görsel olarak yaşatan gerçekten bu fotoğraflar oluyor." dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, konunun engelliler ve savaş mağdurları olduğunda söylenecek çok sözün olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Siz eğer insanı insana odaklı görmezseniz ne konuşursanız konuşun konuştuklarımız burada kalacak. İşte mazlumun sesi olan engellinin de ağabeyi olan ülkemizin lideri, mazlumların sesi olmak adına da dün Amerika'daydı, Çin'deydi diğer ülkelerdeydi."

Konferansın yarın sona erecek.