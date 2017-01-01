Ege Denizi'ndeki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Muğla Valisi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan depremin ilçede hissedildiğini söyledi.

Çiçek, "Yaptığımız araştırmalara göre ilçede herhangi bir can ve mal kaybına rastlanılmadı." diye konuştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.30'da, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş, depremin 18,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.



