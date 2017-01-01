Tekirdağ'da kaçak elektronik sigara operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen, 397 elektronik sigara ile 65 kilogram yabancı menşeli kırmızı et bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğilisi ilçesinde takibe aldıkları, 34 BN 1935 plakalı otomobili durdurdu.
Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen, 397 elektronik sigara, 190 elektronik sigara likiti ve 125 elektronik sigara atomizeri ele geçirildi.
Ayrıca otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada 65 kilogram yabancı menşeli kırmızı et bulundu.
Otomobil sürücüsü, R.Ç. gözaltına alındı.