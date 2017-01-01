12. Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi

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UŞAK (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde mücadele eden sporcular, Uşak'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Sporcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplandı. Uşak Valisi Ahmet Okur, burada sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Okur'un rehberlik ettiği sporcular, Karahallı ilçesindeki Cılandıras Köprüsü'nü gezdikten sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'na geçti.

Ulubey Kanyonu'na ilişkin bilgiler alan sporcular, kanyonun üzerindeki Cam Terası gezerek hatıra fotoğrafı çekti.

Rallinin ikinci başkanlığını yürüten Nadir Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye etabına 11 ülkeden 140 araçla yaklaşık 280 sporcunun katıldığını, yarışta, hızdan ziyade verilen görevleri en kısa sürede yerine getiren takımın şampiyon olacağını söyledi.

Türkiye'de 40 ili geçerek son durak olan Mersin'e ulaşacaklarını kaydeden Serin, "Uşak etabında tarihi yerler ve Ulubey Kanyonu'nu gezdik. Rallide yer alan sporcular, buralara ilk defa geliyor. Fotoğraf çektiler. Uşak'ın tarihi yerlerini ve Ulubey Kanyonu'nu görünce çok beğendiklerini dile getirdiler." diye konuştu.

Serin, ekibin çoğunun Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Rallinin üçte ikisi Türkiye'den geçiyor. Rallinin büyük bir etabının Türkiye'de geçmesinin amacı, Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu göstermek. Bunu da gördüler. Rallinin Türkiye etabı, sorunsuz ve planladığımız şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Ahmet Okur ise kentin tanıtımı açısından Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin önem verdikleri bir organizasyon olduğunu kaydederek, "İlimiz, hem ilkleriyle hem de tarihi ve kültürel alanlarıyla önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin ortaya çıkartılması için çeşitli projeler yapıyoruz. İlerleyen dönemde Uşak'ın kültür turizmi açısından da önemli bir il konumuna geleceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gezinin ardından sporcular, Muğla'nın Dalyan ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı.