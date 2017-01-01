Şehit Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli için lokma dağıtıldı

DENİZLİ (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için lokma dağıtıldı.
Denizli Adliyesi tarafından kurum binası önünde, Alper ve Akşehirli için döktürülen lokmalar dağıtıldı. Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper de taziyeleri kabul etti.
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok kentinden taziye için gelenlerin olduğunu hatırlattı.
Şehit Alper'in çok sevilen bir hukuk insanı olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Devlet adamıydı, bir can dosttu. Allah gani gani rahmet etsin. Bugün de lokması döküldü." dedi.