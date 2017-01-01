Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda terör örgütünün hedef ve ideolojisi doğrultusunda eylemle faaliyetlerde bulunan, aralarında yabancı terör savaşçılarının da olduğu kişilerin yakalanması için polis ekiplerince Darıca'daki evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.E, S.D, R.G, H.Ç, H.P, A.İ. ve A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.