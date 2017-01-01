Üvey annenin çocuğu darbettiği iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da evden izinsiz aldığı 1 lirayla Anneler Günü hediyesi almak isteyen 13 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey annenin ifadesi alındı.

İddiaya göre, merkez Sarıçam İlçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören M.S'nin kolunda morlukları fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine anlattı.

Öğretmenin okul idarecilerine olayı bildirmesi üzerine polisle irtibata geçildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.S. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan muayenede çocuğun 6 yerinde darp izine rastlanması üzerine üvey anne S.S, ifade vermesi için polis merkezine çağrıldı.

S.S. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çocuğun ise psikolog nezaretindeki ifadesinde, 14 Mayıs Pazar günü evdeki masada görüp aldığı 1 lirayla Anneler Günü dolayısıyla üvey annesine hediye alacağını, ancak parayı izinsiz aldığı gerekçesiyle kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Baba H.S. ise AA muhabirine, olay günü şehir dışında olduğunu, daha sonra eşiyle görüştüğünde kendisine evdeki parayı izinsiz aldığı için oğlunun koluna vurduğunu anlattığını kaydetti.