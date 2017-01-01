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Uyuşturucu ticareti sanıklarına 15 yıl hapis

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:23

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yargılanan 10 kişiden 7'sine bir yıl 8 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.K, R.D, C.Ö, H.K, Y.B, başka suçtan tutuklu bulunan O.G. ile tutuksuz sanıklar M.Ş, M.K, A.Ö, C.Y. ve avukatları katıldı.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan C.Ö. ve M.K'ye 15 yıl 7'şer ay hapis ve bin 240'er lira adli para cezası, R.D. ve H.K'ye 10 yıl 5'er ay hapis ve 820'şer lira adli para cezası, Y.B'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 500 lira adli para cezası, M.K'ye 6 yıl 3 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ve M.Ş'ye bir yıl 8 ay hapis cezası verdi. A.Ö, C.Y. ve O.G'nin ise beraatine karar verildi.

M.Ş'nin cezasının açıklanmasını geri bırakan mahkeme, M.K'nin tutuklanmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından bazı sanık yakınları duruşma salonunun bulunduğu koridorda fenalaştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, M.K, R.D, C.Ö, H.K, Y.B, O.G, M.Ş, M.K, A.Ö, C.Y. gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu, 325 gram metamfetamin ve 128 gram esrar ele geçirilmişti.
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