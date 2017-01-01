Niğde'deki FETÖ/PDY davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Şaban Ö, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında görevli Kamil H. ve Ahmet D. ile farklı meslek gruplarından Ahmet T, Mesut G, Yüksel K, Osman Ü, Fatih Murat C. ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Osman Ü, Fatih Murat Ç. ve Ahmet T'nin tahliyesine karar verdi.
Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.