Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.
Antrenmanda oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştığı aktarıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.