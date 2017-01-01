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Tenis: TBESF Türkiye Şampiyonası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:37

MUĞLA (AA) - 2017 Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında Bodrum ilçesinde dört gün sürecek TBESF Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Ortakent-Yahşi Tenis Kulübü'nde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 40 engelli sporcu katıldı. İlk kez Bodrum ilçesinde düzenlenen turnuvada sporcular ve aileleri keyifli dakikalar yaşadı. Tekerlekli sandalye ile oldukça efor sarf eden sporcular, izleyenlerden alkış aldı.

TBESF Teknik Kurulu Üyesi Bayram Ali Büyüklüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın dört gün süreceğini söyledi.

Turnuvaya Türkiye'nin 15 ilinden 12 kadın ve 28 erkek engelli sporcunun katıldığını belirten Büyüklüoğlu, "Yarışmacılarımız farklı kategorilerde oynuyor. Biz Türkiye'de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Normal turnuvalarda engellilere oynatmak için uğraş veriyoruz." dedi.

Büyüklüoğlu, federasyon bünyesinde 40 engelli sporcunun olduğunu, bu sayıyı 200'lere çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu Büşra Ün de hastalığı nedeniyle ayaklarını kullanamadığını ve bu yüzden tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. Tenise 2009 yılında başladığını anlatan Ün, "Türkiye şampiyonası için buradayız. Daha önce hiç Bodrum'da bir turnuvaya katılmamıştım. İnşallah bu turnuvalar devam eder." dedi.

Türkiye'yi 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da temsil ettiğini hatırlatan Ün, şöyle konuştu:

"Tenis dalında Türkiye'den katılan ilk kadın sporcu oldum. Bu bizim için çok büyük bir onur. İnşallah bundan sonra tüm takım arkadaşlarımla oraya kalabalık bir şekilde gitmek isterim. Oraya tenis branşında giden tek bendim. Masraf olarak 3-4 branşa bedeliz. Destek gördükçe başarılarımız da artıyor. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya ile döneriz."

20 Mayıs'a kadar devam edecek turnuva sonucunda dereceye giren engelli sporculara ödülleri verilecek.


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