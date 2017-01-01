Kayıp eşyanın sahibini bulmak için camiden anons yaptırmış

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Mehmet Oğuz, oğlunun bulduğu ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için camiden anons yaptırdı, sahibi çıkmayınca da polis ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Oğuz'un 10 yaşındaki oğlu futbol oynarken yerde ziynet eşyası buldu.

Oğlunun kendisine teslim ettiği ve piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan bileziğin sahibini bulmaya çalışan Oğuz, önce mahalledeki camiden anons yaptırdı. Bu yöntemden sonuç alamayan duyarlı vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de mahallede bulunan bir iş yerine gelerek, ziynet eşyasını tutanakla teslim aldı.

Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun getirdiği bileziği, ilk önce duyurulması amacıyla cami hoparlöründen anons ettirdiğini anlatarak, "Biz de çevremizde soruşturduk ama sahibine ulaşamadık. Gerekli yerlere müracaat ettik. Polis ekiplerine eşyanın teslimini yaptık. İnşallah sahibi bulunur." dedi.