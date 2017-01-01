"Avrupa, sığınmacılara kapılarını kapatıyor"

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KİLİS (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Avrupa'nın İslamofobik zihniyetinden dolayı Suriyeli sığınmacılara kapılarını kapattığını belirterek, "Avrupa korumacı bir takım politikalarla kendi kültür ve demografik yapısı bozulacak diye endişeleniyor. Bundan dolayı bütün kapılarını Suriyeli sığınmacılara kapadı." dedi.

Gündüz, Kilis'te katıldığı konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kamuoyunun ve yöneticilerin Suriyeli sığınmacıların durumuna "ensar ruhu"yla duyarsız kalmadığını söyledi.

Avrupa'nın Suriyeli sığınmacılar konusuna tarafgir yaklaştığını ifade eden Gündüz, şunları dile getirdi:

"Avrupa İslamofobik zihniyetinden dolayı Suriyeli sığınmacılara kapılarını kapatıyor. Avrupa korumacı birtakım politikalarla kendi kültür ve demografik yapısı bozulacak diye endişeleniyor. Bundan dolayı bütün kapılarını Suriyeli sığınmacılara kapadı. Suriye'den ve Irak'tan gelecek olan Müslüman insanların Avrupa'nın demografik yapısını bozacağını, bir şekilde bunları asimile etmenin mümkün olmayacağını, dolayısıyla da sosyal anlamda kendileri açısından sorun teşkil edeceğini düşünüyorlar. Avrupa kesinlikle kendi rahat ve huzurunu bozmak istemiyor. Mesela Türkiye ve Ürdün gibi ülkelere şunu söylüyor, 'Biz size para verelim, siz sorunu kendi ülkenizde halledin'. Yani bizim sınırımızdan içeriye sokmayın da ne yaparsanız yapın zihniyeti içerisinde. Avrupa'nın sözüm ona övündüğü insani değerler, insan hakları ve hürriyetleri, bir şekilde insan merkezli medeniyet algısı yerlerde sürünüyor."

- "Avrupa kendi çıkarlarına uygun her gruba kapılarını açıyor"

Batı ülkelerinin Suriye'den ve Irak'tan savaşın şiddetinden kaçanlara kapılarını kapatırken, FETÖ gibi örgüt mensuplarını ülkesine aldığını dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar yılı Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışan, Türkiye'nin bir şekilde cebelleştiği terörle attığı adımları sorgulayan Avrupa, konu kendi menfaatleri ve çıkarları söz konusu olunca, insan hakları ve hürriyetinden fersah fersah ne kadar uzak olduğunu bu şekilde biz görmüş olduk. Yani biz Avrupa'da şunu gördük, kendi çıkarlarına uygun her gruba kapılarını açıyor. İşte FETÖ de bunun en açık örneğidir. Mısır'daki Sisi bunun en açık örneklerindendir. Bir diktatör olmasında rağmen kollarını açtı. Suriye'den veya Irak'tan çeşitli şekillerde savaşın o acıtıcı şiddet dalgasından kaçarak daha iyi insani koşullarda yaşama amacıyla, Avrupa’ya gitmek isteyen insanlara kapıyı kapatılıyor ama diğer taraftan Türkiye’de bir darbe girişiminde bulunan yüzlerce insanın canına kasteden ve bu konuda gözünü kırpmayan bir örgütün taraftarlarına kapısını açıyor. Yani bu Avrupa'nın tarafgirliğinin ya da İslam karşısında izlediği politikaların açık bir örneğidir."

- "100-200 tane sığınmacı alalım mı almayalım mı diye hesap yapıyorlar"

Türkiye'nin 3 milyona aşkın Suriyeliyi misafir etmesine karşın, Avrupa'daki bazı ülkelerin çok düşük rakamlarla sığınmacıları kabul ettiğini anlatan Gündüz, "Avrupa adeta dört bir tarafını dikenli tellerle çevirmiş durumda. Avrupa'nın bazı ülkelerine ulaşanlar bile mülteci kamplarında insanlık dışı koşullarda bir arada tutuluyorlar. Bazı ülkeler de 100-200 sığınmacı alalım mı almayalım mı diye hesap yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı harcamaların Avrupa'nın destekte bulunmak amacıyla vereceği rakamdan çok fazla olduğuna işaret eden Gündüz, "Avrupa Birliği mülteciler konusunda sözde yaptığı anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye sığınmacılar için ekonomik destek verme sözü verdi. Ama Avrupa bahsettiği desteği de Türkiye'ye göndermedi. Bu konuda Avrupa'nın Türkiye'yi sorgulama hakkının olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.