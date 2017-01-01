Rus tarım heyeti Mersin’de

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MERSİN (AA) - Rusya Tarım Bakanlığından bir heyet, Tarsus'taki seralarda incelemelerde bulundu.

Antalya ve İzmir'in ardından Mersin'e gelen Anton Karmazin başkanlığındaki heyet, Tarsus ilçesindeki seralar ile işletmelerin paketleme tesislerini gezdi.

İncelemeler sırasında heyete, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Marul, kabak ve biber başta olmak üzere ihraç ürünlerinin dikim safhasından hasadına kadar olan süreçteki çalışmaları inceleyen heyet, paketleme ve nakil konularında da bilgi aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyete, bitki sağlığı ve karantina açısından da rapor sunacaklarını söyledi.

Karmazin ise incelemelerin, bazı sebzelerin Rusya piyasasına geri dönmesi için yapıldığını dile getirdi.

Özellikle bir sebze için gelmediklerini, marul, biber, kabak, bal kabağı gibi ürünlere baktıklarını ifade eden Karmazin, "Ziyaretimizdeki en önemli nokta, biz sadece kendi yetiştirecek, kendi paketlemesini yapacak tesislere bakıyoruz. Özellikle daha önce Rusya tarafından yasak konulan firma ve işletmeleri inceliyoruz." diye konuştu.

Rus heyetin ilçedeki incelemeleri cuma gününe kadar sürecek.