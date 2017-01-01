Antep savunmasının önemli isimlerinden Özdemir Bey anıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Antep savunmasının önemli isimlerinden Özdemir Bey için anma töreni düzenlendi.

Ali Şefik Özdemir Bey'in Asri Mezarlık'taki kabri başında düzenlenen tören, özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Ahmet Çelik, dua etti. Daha sonra askerlerce silahla "saygı atışı" yapıldı.

Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Özdemir Bey'in mezarına çiçek bıraktı.

Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve askeri erkan katıldı.

- Özdemir Bey kimdir?

Asıl adı Ali Şefik Özdemir. Osmanlı Devleti döneminde Mısır'ın Kahire şehrinde doğan Özdemir Bey, İslam Teoloji Üniversitesi Cami-ül Ezher'in Edebiyat bölümünden mezun oldu.

Osmanlı tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında Kıbrıs ve Filistin'de İngilizlere karşı direniş düzenlemekle görevlendirilen Özdemir Bey, Çerkez taburunu kurdu.

Özdemir Bey, Suriye'de bulunduğu sırada tanıştığı Mustafa Kemal Paşa tarafından İngilizlere karşı Türk ve Araplardan oluşan direniş gücünü kurmakla görevlendirildi.

Bir yıl süren bu direnişi yönettikten sonra 1920'nin Haziran ayında Mustafa Kemal Paşa'ya bilgi vermek amacıyla Antep'e gelen Özdemir Bey, bir süre gözlem yaptıktan sonra 8 Ağustos tarihinde halkın isteği üzerine Genel Cepheler Komutanlığına atandı ve kendisine "Milis Albayı" unvanı verildi. Özdemir Bey, 197 gün süreyle Antep savunmasını yönetti.

Özdemir Bey, savunma sonunda milis kuvvetlerini yanına alıp Fransız askeri hatlarını yararak Suriye'ye geçti. Ertesi gün 9 Şubat 1921'de Antep, açlık ve cephanesizlik yüzünden Fransızlara teslim oldu.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mısır'daki nüfus kaydını Gaziantep'e aldıran Özdemir Bey, buraya yerleşti. Çeşitli işlerle uğraşan Özdemir Bey, kamu görevlerinde bulundu, çiftçilik de yaptı.

TBMM'nin 6. döneminde Siirt Milletvekili, 7. döneminde Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı. 1951'de vefat eden Özdemir Bey, vasiyeti üzerine Gaziantep Asri Mezarlığı'na askeri törenle defnedildi.