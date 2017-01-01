KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'nda, ünlü roman kahramanlarının maketleri̇ni̇n bulunduğu, sergi katılımcılardan ilgi görüyor.
Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı çalışmada maketler, canlandırıldığı kitapla bu alanda fuara gelenlere sunuluyor.
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı edindirmek amacıyla yapılan özel çalışmada, birçok roman kahramanı yer alıyor.
Sergide Yüzüklerin Efendisi romanından Gollum, Viktor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanından Quasimodo, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından Raskolnikov gibi kahramanlar, konukları Kılavuz Gençlik Salonu'nda karşılıyor.
Bu alanı ziyaret eden kitapseverler, okudukları romanlardaki kahramanların maketlerini görmenin mutluluğunu yaşıyor.
AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.