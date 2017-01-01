Antalya'da engelliler için "Mola Evleri" kurulacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle ailelerin, engelli çocuklarını mola evlerine bir gün bırakarak işlerini rahatlıkla yapabilmesi için "Mola Evleri" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında Valilikte protokol imza töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteklediği projenin önemli olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin sorunları ne oranda kaldırılırsa toplumdaki yaşam seviyesinin de o kadar yukarı çekildiğini belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezinin Türkiye'de, diğer ülkelerden bakanların bile gelip örnek aldığı, incelediği bir kurum olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, bu merkezin yanında özel çocuklara eğitim verebilecek, özel muamele yapılabilecek yeni bir hizmetin startını verdiklerinin vurgulayarak şöyle konuştu:

"Engelli çocuğu olan anne esas problemi yaşıyor. Çocuk tabii ki engeli kendisi taşıyor ama engelli çocuğuna bakan fedakar annenin yük omuzlarında. Yani biz anneyi rahatlatarak aslında çocuğun yaşam kalitesini yukarı çekiyoruz. Projenin esas amacı bu. Proje ile aynı gün içerisinde aileye gündelik ihtiyaçlarını giderebilmek için bir fırsat tanınacak. Çocuğunu alıp gelip bu mola evlerine bırakacak. Orada Büyükşehir Belediyemizin uzman ekipleri çocuğun bakımını, rehabilitasyonunu ve eğitimini takip edecek. Anne de orada çocuğunun kaldığı süre içerisinde gündelik yaşantısını sürdürebilecek. Belki biraz dinlenme, nefeslenme imkanı olacak. Aslında anneye hizmet ederek dolaylı yollardan engelli yavrumuza da hizmet vermiş olacağız. Proje çok hayırlı bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun."

- "Birçok proje gerçekleştiriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de engelli bireylerin hayatını engelsiz hale getirecek önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından birinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Türel, bu konuda kendilerini yenilediklerini ve geliştirdiklerini vurguladı. Türel, "Engelliler için ne yapsak azdır." diye düşündüklerini ifade ederek sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sayılı engelli rehabilitasyon merkezi olan kurumda 600 engelliye hizmet verdiklerini anlattı. Türel, "Bu konuda engelli vatandaşlarımızın evlerindeki düzenlemeleri yaparak yaşadıkları evleri engelsiz hale getirmek için birçok proje gerçekleştiriyoruz." dedi.

Özel çocukların hayatı olağan şekilde yaşayamadıklarını aktaran Türel, şehir merkezinde açacakları engelli mola evlerinde hem onların eğitimini ve rehabilitasyonlarını sağlayacaklarını hem de ailelere çok önemli bir fırsat tanıyacaklarını vurguladı.

- Proje üç okulda başlayacak

Türel, özel bir bireyi olan ailenin fatura ödemeye gitmesinin veya günlük çarşı alışverişini yapmasının kolay olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Aileler, bu engelli mola evlerimize çocuklarını, engelli bireyleri bırakarak günlük rutin işlerini gün boyu rahatlıkla yapabilecek. Bankada işi varsa işini görecek. Çarşıda pazarda alışverişi varsa onu yapacak, elektrik, su faturası varsa onu ödeyecek. Bütün gün boyunca engelli mola evlerimizde aileler adına bu hizmeti vereceğiz. Günübirlik bir hizmet olacak tabii ki. Gün sonunda veya birkaç saat sonunda da aileler engelli vatandaşlarımızı mola evlerimizden alarak tekrar evlerine dönebilme şansı olacak."

Projenin Türkiye'de ilk olacağına dikkati çeken Türel, mola evlerinin mutlaka şehir merkezine yakın alanlarda olması gerektiğini vurguladı.

Türel, projeye öncelikle üç okulda başlayacaklarını ve daha sonra bu sayıyı artıracaklarını dile getirerek "Projeyi, Antalya'nın her tarafına yaymak gibi bir hedefimiz var ama pilot olarak 3 okulumuzun bahçesinde son derece medeni, şık, engelli mola evlerini hem de çok kısa sürelerde, belki 3-5 ay içerisinde inşa edeceğiz. Burada uzmanlarımız tarafından özel bir hizmet verilecek." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, protokolü imzaladı.

İmza töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici de hazır bulundu.