ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da engelliler için "Mola Evleri" kurulacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:17

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle ailelerin, engelli çocuklarını mola evlerine bir gün bırakarak işlerini rahatlıkla yapabilmesi için "Mola Evleri" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında Valilikte protokol imza töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteklediği projenin önemli olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin sorunları ne oranda kaldırılırsa toplumdaki yaşam seviyesinin de o kadar yukarı çekildiğini belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezinin Türkiye'de, diğer ülkelerden bakanların bile gelip örnek aldığı, incelediği bir kurum olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, bu merkezin yanında özel çocuklara eğitim verebilecek, özel muamele yapılabilecek yeni bir hizmetin startını verdiklerinin vurgulayarak şöyle konuştu:

"Engelli çocuğu olan anne esas problemi yaşıyor. Çocuk tabii ki engeli kendisi taşıyor ama engelli çocuğuna bakan fedakar annenin yük omuzlarında. Yani biz anneyi rahatlatarak aslında çocuğun yaşam kalitesini yukarı çekiyoruz. Projenin esas amacı bu. Proje ile aynı gün içerisinde aileye gündelik ihtiyaçlarını giderebilmek için bir fırsat tanınacak. Çocuğunu alıp gelip bu mola evlerine bırakacak. Orada Büyükşehir Belediyemizin uzman ekipleri çocuğun bakımını, rehabilitasyonunu ve eğitimini takip edecek. Anne de orada çocuğunun kaldığı süre içerisinde gündelik yaşantısını sürdürebilecek. Belki biraz dinlenme, nefeslenme imkanı olacak. Aslında anneye hizmet ederek dolaylı yollardan engelli yavrumuza da hizmet vermiş olacağız. Proje çok hayırlı bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun."

- "Birçok proje gerçekleştiriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de engelli bireylerin hayatını engelsiz hale getirecek önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından birinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Türel, bu konuda kendilerini yenilediklerini ve geliştirdiklerini vurguladı. Türel, "Engelliler için ne yapsak azdır." diye düşündüklerini ifade ederek sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sayılı engelli rehabilitasyon merkezi olan kurumda 600 engelliye hizmet verdiklerini anlattı. Türel, "Bu konuda engelli vatandaşlarımızın evlerindeki düzenlemeleri yaparak yaşadıkları evleri engelsiz hale getirmek için birçok proje gerçekleştiriyoruz." dedi.

Özel çocukların hayatı olağan şekilde yaşayamadıklarını aktaran Türel, şehir merkezinde açacakları engelli mola evlerinde hem onların eğitimini ve rehabilitasyonlarını sağlayacaklarını hem de ailelere çok önemli bir fırsat tanıyacaklarını vurguladı.

- Proje üç okulda başlayacak

Türel, özel bir bireyi olan ailenin fatura ödemeye gitmesinin veya günlük çarşı alışverişini yapmasının kolay olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Aileler, bu engelli mola evlerimize çocuklarını, engelli bireyleri bırakarak günlük rutin işlerini gün boyu rahatlıkla yapabilecek. Bankada işi varsa işini görecek. Çarşıda pazarda alışverişi varsa onu yapacak, elektrik, su faturası varsa onu ödeyecek. Bütün gün boyunca engelli mola evlerimizde aileler adına bu hizmeti vereceğiz. Günübirlik bir hizmet olacak tabii ki. Gün sonunda veya birkaç saat sonunda da aileler engelli vatandaşlarımızı mola evlerimizden alarak tekrar evlerine dönebilme şansı olacak."

Projenin Türkiye'de ilk olacağına dikkati çeken Türel, mola evlerinin mutlaka şehir merkezine yakın alanlarda olması gerektiğini vurguladı.

Türel, projeye öncelikle üç okulda başlayacaklarını ve daha sonra bu sayıyı artıracaklarını dile getirerek "Projeyi, Antalya'nın her tarafına yaymak gibi bir hedefimiz var ama pilot olarak 3 okulumuzun bahçesinde son derece medeni, şık, engelli mola evlerini hem de çok kısa sürelerde, belki 3-5 ay içerisinde inşa edeceğiz. Burada uzmanlarımız tarafından özel bir hizmet verilecek." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, protokolü imzaladı.

İmza töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici de hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan vatandaşlara 'zamansız çöp' uyarısı
YEREL

ZABITADAN VATANDAŞLARA 'ZAMANSIZ ÇÖP' UYARISI
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 5 milyon avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 5 MİLYON AVRO HİBE
Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
YEREL

TCK'DA CEZASI OLMAYAN SEKTÖRLE KABAHATLER KANUNUYLA MÜCADELE EDİLİYOR
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi
YEREL

DÜNYA DOĞAL BOYA İLE KORUNMALI TEMALI ESER ÜRETİLDİ
Almanya rezervasyonları hareketlendi
YEREL

ALMANYA REZERVASYONLARI HAREKETLENDİ
ATSO Başkanı Çetin: &quot;Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz&quot;
YEREL

ATSO BAŞKANI ÇETİN: "KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİNİ TEŞVİK ETMELİYİZ"
Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı
YEREL

ANTALYA'DA 'ENGELLİ MOLA EVLERİ' İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN SARIOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI RIZA SÜMER:
Kemer'deki maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DEKİ MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı
YEREL

MESLEK LİSELİLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 12. ULUSLARARASI PERA PİYANO YARIŞMASINDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Manavgat 19 Mayıs'ta Cem Adrian ile coşacak
YEREL

MANAVGAT 19 MAYIS'TA CEM ADRİAN İLE COŞACAK
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 'GERİ DÖNÜŞÜM MAĞAZASI'
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN HALK PLAJLARINA MAVİ BAYRAK
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı
YEREL

ENFEST'TE ANNELER HAYAT HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI
Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ PERSONELİNE KURUMSAL EĞİTİM
Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahilindeki sarı tabaka açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KONYAALTI SAHİLİNDEKİ SARI TABAKA AÇIKLAMASI
GÜNCELLEME - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ

AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği
YEREL

AEDAŞ'TAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor
YEREL

YEŞİLBAYIR VE DÜZLERÇAMI MAHALLELERİNE KİLİT TAŞI DÖŞENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...