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Kilis Belediyesi ile UNICEF'ten çocuklar için iş birliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:19

KİLİS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kilis Belediyesi ile belediyeye ait sosyal tesislerde çocuklara yönelik hayata geçirilecek çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Türk ve Suriyeli çocukların eğitim ile sosyal faaliyetlerini sürdürebilecekleri çeşitli hizmetler verilecek.

Kilis Belediyesi Konuk Evi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, 6 aydır UNICEF ile Suriyeli çocuklara yönelik yürütülecek çalışmalar için görüştüklerini söyledi.

Kara, kentteki eski evlerin restore edilerek sosyal merkezler haline getirildiğini belirterek, UNICEF ile yaptıkları iş birliği ile önemli projeler gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Proje bütçesinin 15 milyon lira olduğunu aktaran Kara, şunları ifade etti:

"15 milyon civarında bir bütçe karşılığı 2 yıl boyunca UNICEF ile birlikte çalışacağız. Türk ve Suriyeli çocuklarımız için sosyal tesislerimizde çeşitli kurslar açılacak. Bu insanlık dramına seyirci kalmayıp da beraber hareket ettiğimiz için UNICEF teşekkür ediyorum. Bunun 3'te 1’ini belediyemiz tarafından karşılanacak. Diğer kısmını UNICEF karşılayacak. Belediyemizin karşılayacağı kısmı nakdi olarak değil de ayni olarak mevcut yerlerimizi veriyoruz. Bu kurslarımızın bütün giderlerini tamamı UNICEF tarafından karşılanacak. Ve bu kurslarımızda yaklaşık 50 kişi çalışacak."

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de iş birliği sayesinde çocuklar için yapılacak çalışmaları daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Kilis'in yıllardır Suriye’de yaşananlara şahit olan en yakın illerden biri olduğunu anımsatan Duamelle, şunları kaydetti:

"Kilis'te yaşayan hem Türk hem de Suriyeli çocuklar olsun bu protokolle eğitim, çocuk koruma ve sosyal uyum başlıkları altında hizmet verilecek. Kilis ilindeki kapasiteyi biraz daha güçlendirerek hizmetleri bu vesileyle vermiş olacağız. Belediye Başkanımız liderliğinde bu projeyi bu aşamaya kadar getirdik. Kilis Belediyesi koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin insan kaynağı ve teknik bilgisini seferber ederek bu projeyi harekete geçireceğiz."

Duamelle, Kilis'in geçen yıl yaşadığı roket saldırılarına rağmen Suriyelileri barındırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Kilis ilk ziyaret ettiğimde bir okula roket isabet etmişti. O saldırı da 2 çocuğumuzu kaybetmiştik. Kilis bombalı saldırılara maruz kaldı yine de misafirperverliğini hiçbir şekilde bırakmadı. İşbirliğimizi bu anlamda çok önemsiyoruz. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Kara ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, iş birliği protokolünü imzaladı.

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