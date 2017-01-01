SAMSUN (AA) - Samsun'da, iş yerinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi'nde Metin Ç'ye (40) ait cep telefonu dükkanında Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, özel düzenek içinde ekili 27 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, kenevir tohumları ve tohum çimleme tabletleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.