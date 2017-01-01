ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:28
Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve top kapma organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe maçında sakatlanan El Kabir, idmanda takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Taktiksel çalışmalar sırasında ayak bileği burkulan Deniz Kadah ise antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bu arada, Antalya İl Jandarma Komutanlığından astsubay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 7 kişilik ekip, jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tesislere gelerek Antalyaspor'u ziyaret etti.

Çalımbay ve takım kaptanı Samuel Eto'o'ya çiçek veren ve öz çekim yapan jandarma personeli, daha sonra "Jandarma 178 Yaşında" yazılı pankartı açarak kırmızı-beyazlı takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan vatandaşlara 'zamansız çöp' uyarısı
YEREL

ZABITADAN VATANDAŞLARA 'ZAMANSIZ ÇÖP' UYARISI
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 5 milyon avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 5 MİLYON AVRO HİBE
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Antalya'da engelliler için &quot;Mola Evleri&quot; kurulacak
YEREL

ANTALYA'DA ENGELLİLER İÇİN "MOLA EVLERİ" KURULACAK
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
YEREL

TCK'DA CEZASI OLMAYAN SEKTÖRLE KABAHATLER KANUNUYLA MÜCADELE EDİLİYOR
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi
YEREL

DÜNYA DOĞAL BOYA İLE KORUNMALI TEMALI ESER ÜRETİLDİ
Almanya rezervasyonları hareketlendi
YEREL

ALMANYA REZERVASYONLARI HAREKETLENDİ
ATSO Başkanı Çetin: &quot;Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz&quot;
YEREL

ATSO BAŞKANI ÇETİN: "KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİNİ TEŞVİK ETMELİYİZ"
Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı
YEREL

ANTALYA'DA 'ENGELLİ MOLA EVLERİ' İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN SARIOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI RIZA SÜMER:
Kemer'deki maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DEKİ MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı
YEREL

MESLEK LİSELİLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 12. ULUSLARARASI PERA PİYANO YARIŞMASINDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Manavgat 19 Mayıs'ta Cem Adrian ile coşacak
YEREL

MANAVGAT 19 MAYIS'TA CEM ADRİAN İLE COŞACAK
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 'GERİ DÖNÜŞÜM MAĞAZASI'
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN HALK PLAJLARINA MAVİ BAYRAK
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı
YEREL

ENFEST'TE ANNELER HAYAT HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI
Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ PERSONELİNE KURUMSAL EĞİTİM
Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahilindeki sarı tabaka açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KONYAALTI SAHİLİNDEKİ SARI TABAKA AÇIKLAMASI
GÜNCELLEME - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ

AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği
YEREL

AEDAŞ'TAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor
YEREL

YEŞİLBAYIR VE DÜZLERÇAMI MAHALLELERİNE KİLİT TAŞI DÖŞENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...