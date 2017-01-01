Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve top kapma organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe maçında sakatlanan El Kabir, idmanda takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Taktiksel çalışmalar sırasında ayak bileği burkulan Deniz Kadah ise antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bu arada, Antalya İl Jandarma Komutanlığından astsubay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 7 kişilik ekip, jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tesislere gelerek Antalyaspor'u ziyaret etti.

Çalımbay ve takım kaptanı Samuel Eto'o'ya çiçek veren ve öz çekim yapan jandarma personeli, daha sonra "Jandarma 178 Yaşında" yazılı pankartı açarak kırmızı-beyazlı takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.