Şırnak'taki terör saldırısı

ADIYAMAN (AA) - Şırnak'ta teröristlerin saldırısında şehit olan askerin naaşı Adıyaman'a getirildi.
Bölücü terör örgütü üyelerinin önceki gün Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesine saldırması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi, askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını Adıyaman Valisi Abdullah Erin, protokol üyeleri, şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları karşıladı.
Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında baba Muhammed, anne Hüsnü, kardeşlerinden Rabia, Leyla, Saadet, Serdar, Saadettin ve Abdullah Vuruşkan gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin naaşı, eskort eşliğinde Gölbaşı ilçesine götürüldü. Öte yandan şehit Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Şehit cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde toprağa verileceği bildirildi.