Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 5 milyon avro hibe

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin Avrupa Birliği'nden (AB) yaklaşık 5 milyon avro hibe kazandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, AB Ufuk 2020 hibe programına seçildiği bildirildi.

Tamamlandığında hak sahiplerine 5 bin 73 dairenin verileceği, 120 milyon lira bedelle ihale edilen projenin, AB Akıllı Kentler ve Toplumlar çağrısı kapsamında, yaklaşık 5 milyon avro hibe almaya hak kazandığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki Antepe tarafından yürütülen proje kapsamında, İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Dresden belediyeleriyle büyük ölçekli akıllı kent uygulamaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

- "Antalya, dünya ölçeğinde yarışmacı bir kente dönüşecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu gelişmenin ülke için son derece onur verici olduğunu ifade etti.

Projelerinin, Türkiye'nin en büyük ve sorunsuz kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirten Türel, şunları kaydetti:

"Projenin daha dikkat çekici tarafı ise plan proje etaplarında akıllı kent olarak tasarlanan Kepez Santral Projemizin, altyapısından üst yapısına, fiziki yaşam alanlarından sosyal yaşama kadar hayatın her yerinde estetik, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşturmamızdır. 'Kepez Santrali kanatlandıracağız.' demiştik, Avrupa Birliği'nin verdiği bu teşvik, projemizin ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yeniden yapılanma konusunda, Antalya, dünya ölçeğinde yarışmacı bir kente dönüşecektir."

- 42 akıllı kent uygulaması hayata geçirilecek

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 70 bin metrekarelik bir alan pilot uygulama alanı olarak belirlendi.

Proje çerçevesinde, ısı, enerji üretimi ve depolama konularında güneş enerjisi uygulamaları, elektrikli ve akıllı ulaşım araçları, akıllı aydınlatma, ev, bina çözümlerinin tek noktada entegrasyonu gibi bilgi teknolojileri unsurlarını içeren 42 akıllı kent uygulaması hayata geçirilecek.



