Engellere siren çaldılar

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de engelli öğrencilere polis araçlarıyla şehir turu attırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Engelli öğrenciler, trafik polisleri ve zırhlı araçlarla şehirde kısa bir tur attı. Zaman zaman polis megafonundan anonslar yapan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda engelli öğrenciler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Daha sonra polis evinde kendileri için düzenlenen programa katılan öğrenciler, şarkılar söyledi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, etkinliği, engellilerin sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kar, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engelli bireylerin haklarına saygı göstermenin önemine işaret etti.

Caddelerde engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerinin zaman zaman işgal edildiğine dikkati çeken Kar, "Her yerde bunlara özel yer ayrılıyor. Maalesef ayrılan asansörler, otopark alanları ya farkına varılmadığından ya da böyle bir bilinç oluşmadığından bu tür kurallara riayet edilmiyor." diye konuştu.

Kar, her zaman engelli bireylerin yanında olacaklarını ve sorunlarına karşı kayıtsız kalmayacaklarını dile getirdi.



