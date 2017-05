Bingöl'de Engelliler Haftası etkinliği

BİNGÖL (AA) - Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Engelliler Haftası dolayısıyla 150 engelli için yemek düzenlendi.

Öğretmenevi restoranda düzenlenen yemek programında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, engellilerin hayatlarını herkes gibi normal sürdürmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik devlet olarak her türlü tedbirin alınması ve çalışmaların yapılması gerektiğini aktaran Köşger, gelişmiş toplumların, her bir ferdini, insan sermayesinin her bir unsurunu, ülkenin büyük idealleri uğruna toplumsal hayata katabilen ve üretken hale getirebilen toplumlar olduğunu belirtti.

Köşger, şöyle konuştu:

"Bu noktada her bir kardeşimizin kendi kabiliyeti çerçevesinde, kendi gücü ve kuvveti nispetinde üretken hale gelmesi, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmesi, devam ettirebilmesi ve bunun için devletin gerekli tedbirleri alması lazım. Gelinen noktada memleketimiz açısından fena değil, öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar iyi durumdayız. Daha da iyi hale getirmemiz lazım ve bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor."

Programa, Vali Yardımcısı Cevat Gün ve Tunahan Çil, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Bayındır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile engelliler katıldı.