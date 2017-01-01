Kuzusunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, su içerken gölete düşen kuzusunu kurtarmaya çalışan çoban boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan çoban Ahmet İksamuk (27), bir kuzusunun 3 metre derinliğindeki gölete düştüğünü fark etti.
Yüzme bilmemesine rağmen gölete giren İrsamuk, bir süre suda çırpındıktan sonra boğuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan İrsamuk'un cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.