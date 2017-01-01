ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli öğrenciler Uçurtma Şenliği'nde buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:41
Engelli öğrenciler Uçurtma Şenliği'nde buluştu

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Vakfıkebir Mesleki Eğitim Teknik Eğitim Merkezi, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulundan gelen 300 engelli öğrenciye, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce uçurtma dağıtıldı.

Müdürlük yetkilileri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15-19 Mayıs arasında Gençlik Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Önceki günlerde 4 bin 200 öğrencinin katılımıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlediklerini dile getiren Öztürk, "Özel çocuklarımızı unutmamamız lazım. İlimizde bulunan özel eğitim kurumlarından öğrencilerimizle güzel bir etkinlik düzenledik. İl ve ilçelerden yaklaşık 300 öğrencimiz uçurtma etkinliğimize katılım gösterdi. Hem uçurtmalarını aldılar hem de yelkenlileri izleyerek bayramlarını kutlayacaklar." dedi.

Öztürk, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini dile getirerek, yarın halk koşusu gerçekleştirileceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan engelli öğrencilerden Haluk İsmail Ertürk de Atatürk'ün yurdu düşmanlardan kurtardığını ve bayramı kendilerine armağan ettiğini belirterek, uçurtma etkinliğini çok beğendiğini söyledi.

Programda, sporcular tarafından yelken sporu da yapıldı.


İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı onaylandı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI KESİN HESABI ONAYLANDI
Özel çocuklarla, yerden göğe eğlence
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLARLA, YERDEN GÖĞE EĞLENCE
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI
Sosyal Güvenlik Haftası
YEREL

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI
Maçka'daki operasyon
YEREL

MAÇKA'DAKİ OPERASYON
Maçka'daki operasyon
YEREL

MAÇKA'DAKİ OPERASYON
Trabzon'a 3 müjde verildi
YEREL

TRABZON'A 3 MÜJDE VERİLDİ
ÜNİ-DOKAP Bölge İçin Proje Çalıştayı
YEREL

ÜNİ-DOKAP BÖLGE İÇİN PROJE ÇALIŞTAYI

En yavaş ve sonuncu olan bisikleti kazandı
YEREL

EN YAVAŞ VE SONUNCU OLAN BİSİKLETİ KAZANDI
Şehit Furkan Yayla'nın silah arkadaşları, şehidin adını yaşatmak adına kütüphane açtı
YEREL

ŞEHİT FURKAN YAYLA'NIN SİLAH ARKADAŞLARI, ŞEHİDİN ADINI YAŞATMAK ADINA KÜTÜPHANE AÇTI
Maçka'daki operasyon
YEREL

MAÇKA'DAKİ OPERASYON
Trabzonspor, Avrupa yolunda son 3 haftaya odaklandı
YEREL

TRABZONSPOR, AVRUPA YOLUNDA SON 3 HAFTAYA ODAKLANDI
Maçka'da operasyon
YEREL

MAÇKA'DA OPERASYON
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...