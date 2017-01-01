Engelli öğrenciler Uçurtma Şenliği'nde buluştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Vakfıkebir Mesleki Eğitim Teknik Eğitim Merkezi, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulundan gelen 300 engelli öğrenciye, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce uçurtma dağıtıldı.

Müdürlük yetkilileri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15-19 Mayıs arasında Gençlik Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Önceki günlerde 4 bin 200 öğrencinin katılımıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlediklerini dile getiren Öztürk, "Özel çocuklarımızı unutmamamız lazım. İlimizde bulunan özel eğitim kurumlarından öğrencilerimizle güzel bir etkinlik düzenledik. İl ve ilçelerden yaklaşık 300 öğrencimiz uçurtma etkinliğimize katılım gösterdi. Hem uçurtmalarını aldılar hem de yelkenlileri izleyerek bayramlarını kutlayacaklar." dedi.

Öztürk, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini dile getirerek, yarın halk koşusu gerçekleştirileceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan engelli öğrencilerden Haluk İsmail Ertürk de Atatürk'ün yurdu düşmanlardan kurtardığını ve bayramı kendilerine armağan ettiğini belirterek, uçurtma etkinliğini çok beğendiğini söyledi.

Programda, sporcular tarafından yelken sporu da yapıldı.



