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FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" iddianamesi (1)

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:52

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgütün yöneticisi veya üyesi oldukları iddia edilen 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde faaliyet gösteren FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan 76 sayfalık iddianamede, 7'si tutuklu 8 şüphelinin "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya, 6'sı tutuklu 9 şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


- Örgüt için stratejik kurum: TÜBİTAK

İddianamenin, soruşturma kapsamında elde edilen somut delillerin değerlendirmesine yer verilen bölümünde, şunlar kaydedildi:

"Örgüt için stratejik kurum kabul edilerek mahrem yerler içine alınan TÜBİTAK'ta kadrolaşmaya, Fetullah Gülen çok özel bir önem vermektedir. Örgüt, TÜBİTAK'ta kadrolaşabilmek için, 2011 yılında yönetici kadrosunun bir kanun hükmünde kararname ile değiştirilmesini sağlamıştır. Bu kanun hükmünde kararnameden sonra TÜBİTAK içinde Fetullahçı Terör Örgütlenmesi kısa sürede kadrolaşmaya ve yapılanmaya gitmiştir. TÜBİTAK'ın başkanı ve birim başkanlıkları ile kritik yöneticileri, örgüt mensupları arasından seçilip atanmıştır."

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde özellikle örgüt mensubu olan şahısların bizzat kurumdan aranarak TÜBİTAK'ta çalışmaları yönünde davet edildikleri aktarılan iddianamede, TÜBİTAK'a örgüt aracılığı ile özellikle 2012 yılında açıktan atama şeklinde giriş yaptıkları, o dönemde FETÖ/PDY içerisindeki faaliyetleri ile ilgili halen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılan ve aranmakta olan Hasan Palaz'ın atama onaylarını yaptığı ve iş sözleşmelerini imzaladığı bilgisine yer verildi.


- "2011'de yeni bir yapılanmaya gidildi"

İddianamede, örgütün 2011 yılı içerisinde TÜBİTAK'ta yeni yapılanma sürecine girdiğine dair bilgiler içeren şüpheli ifadeleri şu şekilde yer aldı:

"2011 yılı içerisinde BİLGEM Başkanı Hasan Palaz oldu ve yeni bir yapılanmaya gidildi. Hasan Palaz döneminde Fetullah Gülen cemaatine mensup şahıslar kuruma alınmaya ve kurumun mevcut yapısı daha büyütülerek gelen kadrolara yer açılmaya başlandı. Örneğin, genel sekreterlik adı altında yeni yapılanma yapıldı. Hasan Palaz'dan önce tahminen 800 kişi civarında çalışan olan TÜBİTAK BİLGEM kadrosu yeni kadro açılarak ilk etapta 300 kişilik bir alım yapıldı, bu alımdan yaklaşık bir yıl sonra da 300 kişilik bir alım daha yapıldı. Toplam kadronun bin 500 kişiye yaklaştığını biliyorum."

TÜBİTAK'ta üretilen teknolojik ürünlerin FETÖ mensuplarının özel şirketleri üzerinden yabancı ülkelere ve özellikle İsrail'e satıldığına işaret edilen iddianamede, "Özel şirketler bu yolla gelir temin etmiş, ülkenin teknolojik sırrı niteliğindeki gizli bilgiler teknolojik ürün satışı ile yabancı ülkelere verilmiştir. TÜBİTAK'ta üretilen bazı projeler örgüt menfaati ile uyuşmadığı için atıl bırakılmıştır. Şüphelilere ait kurum bilgisayarlarının incelenmesinde; 'bilmesi gereken prensibine' aykırı olarak şüphelilerin kullandıkları bilgisayarlarda kendilerinin görevlendirilmediği gizli proje kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

(Sürecek)


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