Tunceli'de polis kontrol noktasına silahlı saldırı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobilden polislere silahlı saldırıda bulunan teröristin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık Karayolu'nun il merkezi girişindeki uygulama noktasına yaklaşan ve içerisinde bir kişinin bulunduğu Peugeot Partner marka araca güvenlik güçlerince durumundan şüphelenilerek "dur" ihtarında bulunuldu.

Söz konusu teröristin bu sırada polise yönelik silahlı saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Araçtaki leşker kıyafetli bir şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır."

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

- Bölgeye takviye ekipler sevk edildi

Polis uygulama noktasına Ovacık ilçesi yönünden gelip uzun namlulu silahla polise ateş açtığı belirtilen teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Özel harekat timlerinin de yer aldığı ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Aynı noktadaki bir başka saldırı girişimi önlenmişti

Tunceli'de Aralık 2016'da da aynı uygulama noktasında gelen 4 kişinin bulunduğu otomobil, güvenlik güçlerince durdurulup içindekilere kimlik kontrolü yapılırken araçtaki terör örgütü DHKP/C üyesi bir kişi, güvenlik güçlerine bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu.

Olayda, polise saldırmak isteyen ve sansasyonel eylem yapmak amacıyla kente geldiği belirlenen terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiş, diğer 3 kişi de yakalanmıştı.