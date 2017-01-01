Manisa'da ilk kez kurt görüntülendi

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MANİSA (AA) - Manisa'da biyo çeşitliliğinin tespiti için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nce belirli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ilk defa kurt görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmetli İlçesi Haciköseli Mahallesi’nde fotokapan aracılığı ile görüntülenen canis lupus türü kurt olduğunu belirtti.

İlk defa kurt görüntülediklerine değinen Bayil, bu hayvanların koruma altında olduğunu, zarar verenlere bin 363 lira ceza kasildiğini söyledi.

Kentteki biyo çeşitliliğinin tespiti için kullanılan fotokapanlar ile ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret eden Bayil, şu bilgileri verdi:

"İlimizin çeşitli bölgelerine kurduğumuz fotokapanlar aracılığı ile yaban hayatını gözlemliyoruz. Ahmetli İlçesi Hacıköseli Mahallesi’nde kurduğumuz fotokapandan ilk defa kurt görüntüsü elde etmiş olduk. İlimizde kurdun yaşadığını görmek, biyoçeşitlilik anlamında bizi mutlu etti. Kurt ülkemizde nesli tehlike altında ve tükenmekte olduğundan dolayı koruma altında olan türümüz. Her canlıdan doğanın dengesi için bir miktar doğada olması lazım. Bu anlamda ilimizde görülen kurt bizi mutlu etti."

Kurt'un çok aç ve yaralı olmadığı sürece insanlara saldırmadığına dikkati çeken Bayil, ancak dağlarda çobanlık yapan ve arazileri olan vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.