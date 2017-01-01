Terör örgütü propagandasına hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da karayoluna sprey boyayla yazı yazarak terör örgütü PKK'nın propagandasına yaptığı öne sürülen sanık hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dadaloğlu Mahallesi'ndeki karayoluna 12 Nisan'da sprey boyayla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ismini de yazarak propaganda yaptığı ileri sürülen tutuksuz B.M. (15) ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının B.M. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
B.M'nin iddianamede yer alan savunmasında, internetten görüp beğendiği yazıyı bir anlık heyecanla yola yazdığını, yaptığının suç olduğunu bilmediği öne sürdü.
İddianamede, zanlının işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin geliştiğinin tespit edildiği belirtildi.