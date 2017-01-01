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Ordu'da fındıkta hasar tespit çalışması tamamlandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:14

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri ekipleriyle birlikte yaptıkları zirai don ve fırtına hasat tespiti çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Soydan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da 24 Nisan gecesi zirai don, 9 Mayıs gecesi ise fırtınanın fındığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Her iki doğal afet sonrası kendi ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlükleri ekiplerinin başladıkları hasar tespiti çalışmalarının tamamlandığını, Ordu'da fındıkta, zirai don ve fırtınaya bağlı yüzde 10 civarında zarar olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Soydan, hasarın özellikle zirai dondan kaynaklıandığının tespit edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bazı bahçelerimizde yüzde 50'ye varan oranlarda hasar tespit ettik. Özellikle zirai donun fındık bahçelerinin sırt ve don yatağı olan bölgelerinde, dere yataklarında, bahçelerin kuzeye bakan bölümlerinde ve rüzgar alan geçit bölgelerinde etkili olduğunu anlaşıldı. Ayrıca 800-900 rakımlı bahçelerimizde donun çok daha etkili olduğu ortaya konuldu."

Ortalamaya vurulduğunda zirai don ve fırtınaya bağlı olarak yüzde 10'luk hasar tespiti yapıldığını belirten Soydan, bu kaybın ister istemez rekolteye de yansıyacağını söyledi.

Soydan, bahçelerini sigorta yaptıran üreticilerin TARSİM'e başvurarak hasarlarını karşılayabileceklerini sözlerine ekledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının tüm ilde yapıldığını ifade ederek, hazırlanan raporu Bakanlığa sunacaklarını bildirdi.

Yılmaz, yüzde 10 civarındaki hasarın daha çok zirai dondan kaynaklandığını belirlediklerini ifade etti.


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