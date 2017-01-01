Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, bir inşaat firmasına düzenlenen operasyonda, bilgisayar ve bazı evraklara el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY'yle irtibatlı olduğu iddiasıyla, merkez Şahinbey ilçesi Osmangazi Mahallesi 61 Nolu Cadde'de Edacan İnşaat'a operasyon düzenlendi.
Firmanın binasında öğle saatlerinden beri arama yapan polis ekipleri, bazı evrak ve bilgisayara el koydu.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Selim E, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla 13 Haziran 2016'da gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.