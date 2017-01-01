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Yabancı öğrencilerin sorunları masaya yatırıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:20
Yabancı öğrencilerin sorunları masaya yatırıldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye ile Irak'tan 30 üniversitenin rektörünün katıldığı "Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri Sempozyumu"nda yabancı öğrencilerin sorunları tartışıldı.

Cengiz Andıç Kültür Merkezi'nde düzenlene sempozyumun "Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunları ve çözüm önerileri" başlıklı oturumunda konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen öğrencilerin yaşadığı en büyük problemin dil sorunu olduğunu söyledi.

Çapak, yabancı öğrencilerin ilk başlarda uyum sorunu yaşayabildiğini, karşılaştıkları yerleşim, ekonomik ve diğer sorunların giderilmeye çalışıldığını anlattı.

- "Dil sorununu çözmek için kurslar açılmalı"

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) öğrenci kontenjanlarını arttırmaları yönünde çalışma yürütmesi gerektiğini ifade eden Çapak, "Yabancı öğrencilerin uyum aşamasında yaşadığı dil sorununu çözmek için kurslar açılmalı. Yine bu konuda öğrenci danışmanlarının özverili bir çalışma yürütmeleri faydalı olacaktır. Bu gibi ufak sorunlara rağmen genel itibarıyla öğrencilerin Türkiye'den memnun ayrılması bizleri sevindiriyor." dedi.

- "Giyim konusunda sıkıntılar olabiliyor"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Çoşkun da 17 farklı ülkeden öğrencileri Bayburt'ta ağırladıklarını söyledi.

Üniversite olarak yabancı uyruklu öğrencilerin problemleriyle ilgili bir araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Araştırmamızda öğrencilerin karşılaştıkları en önemli sorunun uyum sorunu olduğunu tespit ettik. Uluslararası öğrenciler ilk geldiklerinde genellikle kendi vatandaşlarıyla arkadaşlık yapmayı tercih ediyorlar. İkinci sırada ise Türkiye'de oturan öğrencilerle arkadaşlık ediyor. Bu da ister istemez dil sorununu çözmede biraz gecikmeye sebep oluyor. Bir de giyim konusunda sıkıntılar olabiliyor. Örneğin Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler kendi kültürleriyle giyindiklerinde, zaman zaman uyum sorunu yaşayabiliyorlar. Yine yemek kültüründe de sıkıntılar oluyor. Ama bunları çözmeye çalışıyoruz."

- "Öğrencilerimiz Türkiye'den memnun ayrılıyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye de Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin sorunlarını çözmek için tüm üniversitelerde ofislerin kurulması gerektiğini ifade eden Dezaye, "Öğrencilerin hangi amaçla ve nerelerden geldiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Öğrenciler geldikleri ülkede sorunlarla mutlaka karşılaşacaktır. Özellikle ekonomi, dil ve yerleşim konularında sorunlar söz konusudur. Öğrencilerimiz genelde Türkiye'den memnun ayrılıyor ama bu sorunlarında çözümü de çok iyi olacaktır." diye konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de Türkiye'nin İran ve Irak'a komşu olmasının yabancı öğrenci sayısında avantaj sağladığını ifade ederek, dil sorununun çözülmesiyle yabancı öğrencilerin Türkçe'yi yazı dili olarak benimseyebileceğini kaydetti.

Sempozyum 19 Mayıs'ta sona erecek.



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